ФОТО и ВИДЕО | Взрыв Каховской плотины: люди останутся без питьевой воды, еды и домов(22)
Утром 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, расположенная в той части территории Херсонской области, которая аннексирована Россией. В Украине заявили, что плотину взорвали российские войска.
Плотина Каховской ГЭС, которая находится в аннексированной Россией части Херсонской области, разрушена. Рано утром 6 июня в соцсетях распространили видео, в котором вода вытекает через разрушенную часть гидроэлектростанции. Украинские военные, власти Херсонской области и руководство Украины обвинили Россию в подрыве ГЭС. По словам российской стороны, плотина была взорвана после обстрела с украинской стороны, передает „Медуза“.
Десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления. В российских экстренных службах заявили ТАСС, что речь идет о возможном подтоплении 80 населенных пунктов. Из районов Херсонской области, находящихся под контролем Украины, уже начали эвакуацию жителей. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации мирных жителей из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра.
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В Украине назвали случившееся экоцидом. В офисе президента страны считают, что разрушение ГЭС угрожает Крыму и Запорожской АЭС. Об этом, в частности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. <…> Также подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины“, — написал он в своем телеграм-канале.
В украинском „Энергоатоме“ заявили, что быстрое падение уровня воды в Каховском водохранилище создает дополнительную угрозу для ЗАЭС, поскольку вода необходима для работы систем охлаждения и безопасности станции. Однако пока, отметили в компании, уровень воды в пруду, который используют для охлаждения станции, составляет 16,6 метра, что достаточно для обеспечения безопасности АЭС.
Зеленский возложил ответственность за „подрыв“ станции на „российских террористов“. В Кремле обвинение отвергли и заявили о „преднамеренной диверсией Киева“. Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Киев обратится в Международный суд из-за действий российских захватчиков, приведших к катастрофе.
Западные союзники Украины осудили разрушение Каховской ГЭС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что разрушение плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также написал в Твиттере: „Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Лица, совершившие военные преступления, должны предстать перед специальным трибуналом“.
Обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе. Это произойдет, если уровень воды опустится ниже 12,7 м, предупреждает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.
Кроме этого, возникает угроза полноценной работе захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Без воды в перспективе могут остаться ряд городов и населённых пунктов. При критическом снижении уровня воды начнётся мор рыбы и птиц. Если уровень опустится ниже 14 метров, 200 тысяч людей, живущих в Никополе, Марганце и прилегающих территориях, останутся без доступа к питьевой воде. Если отметка опустится ниже показателя 13,2 м, существует риск ядерной катастрофы.