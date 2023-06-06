ФОТО и ВИДЕО | Взрыв Каховской плотины: люди останутся без питьевой воды, еды и домов

Плотина Каховской ГЭС, которая находится в аннексированной Россией части Херсонской области, разрушена. Рано утром 6 июня в соцсетях распространили видео, в котором вода вытекает через разрушенную часть гидроэлектростанции. Украинские военные, власти Херсонской области и руководство Украины обвинили Россию в подрыве ГЭС. По словам российской стороны, плотина была взорвана после обстрела с украинской стороны, передает „Медуза“.

Десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления. В российских экстренных службах заявили ТАСС, что речь идет о возможном подтоплении 80 населенных пунктов. Из районов Херсонской области, находящихся под контролем Украины, уже начали эвакуацию жителей. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации мирных жителей из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра.

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В Украине назвали случившееся экоцидом. В офисе президента страны считают, что разрушение ГЭС угрожает Крыму и Запорожской АЭС. Об этом, в частности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. <…> Также подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины“, — написал он в своем телеграм-канале.

В украинском „Энергоатоме“ заявили, что быстрое падение уровня воды в Каховском водохранилище создает дополнительную угрозу для ЗАЭС, поскольку вода необходима для работы систем охлаждения и безопасности станции. Однако пока, отметили в компании, уровень воды в пруду, который используют для охлаждения станции, составляет 16,6 метра, что достаточно для обеспечения безопасности АЭС.