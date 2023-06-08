Птица, попавшая в устроенную живодером смертельную ловушку, мучилась всю ночь

Эстонское общество защиты диких животных сообщило через социальные сети о том, что в минувшие выходные в Мустамяэ за домом по Сютисте теэ, 26 кто-то установил ужасную ловушку. Большой рыболовный крючок был привязан к леске и закреплен в земле с помощью колышка. В качестве наживки живодер использовал еду. Несчастная чайка, проглотившая рыболовный крючок, провела в мучениях всю ночь. Утром птицу освободили инспекторы Департамента окружающей среды.