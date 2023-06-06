Четыре дня без горячей воды проведут жители Силламяэ

Подача тепловой энергии прекратится в городе с 12 июня до 16:00 15 июня. По словам директора производства Silpower AS Аркадия Кислицына, это регулярное мероприятие, которое проводится раз в год, чтобы подготовить станцию теплоснабжения к новому зимнему сезону. „Мы будем восстанавливать ее рабочие параметры, ремонтировать старое оборудование, - объясняет Кислицын. - В этом году у нас запланирована масштабная профилактика и на насосной станции мы будем монтировать новое оборудование“.