Четыре дня без горячей воды проведут жители Силламяэ
В Силламяэ на четыре дня жители останутся без горячей воды. Silpower AS будет ремонтировать оборудование на ТЭЦ.
Подача тепловой энергии прекратится в городе с 12 июня до 16:00 15 июня. По словам директора производства Silpower AS Аркадия Кислицына, это регулярное мероприятие, которое проводится раз в год, чтобы подготовить станцию теплоснабжения к новому зимнему сезону. „Мы будем восстанавливать ее рабочие параметры, ремонтировать старое оборудование, - объясняет Кислицын. - В этом году у нас запланирована масштабная профилактика и на насосной станции мы будем монтировать новое оборудование“.
Обычно обслуживание котлов и сопутствующего оборудования занимает две недели, чтобы ускорить подачу тепла, Silpower AS запустит в работу свою вторую, старую, электростанцию с 15 июня, когда закончатся ремонтные работы на насосной станции.
В прошлом году компания не отключала подачу электроэнергии, потому что обошлась без серьезной профилактики.
Те, у кого в домах есть газовые колонки, продолжат пользоваться горячей водой.