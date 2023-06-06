Число погибших от отравления „Мистером Сидром“ в Ульяновской области выросло до 18 человек. Всего по России умерли 28 человек

„Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика“, — заявила и. о. главы ведомства Олеся Колотик-Каменева.

Случаи отравления напитком „Мистер Сидр“ зафиксированы, помимо Ульяновской области, в Нижегородской и Самарской областях, а также в Удмуртии. В Самарской области от отравления напитком умерли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Кроме того, два человека умерли в Нижегородской области, в Удмуртии — один.

„Мистер Сидр“ изготавливали в селе Винтай Красноглинского района Самарской области. СК объявил о задержании предпринимателя из Самарской области, распространявшего напиток. Его подозревают по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовные дела возбуждены как в Самарской, так и в Ульяновской областях.

По предварительным данным, в „Мистере Сидре“ содержался метиловый спирт (метанол). Официально это пока не подтверждено. Именно метанол чаще всего является причиной отравлений суррогатным алкоголем, в том числе со смертельным исходом. В Иркутске в декабре 2016 года 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн „Боярышник“, содержавший метиловый спирт. Произошедшее вызвало огромный резонанс, в законодательство РФ внесли изменения, касающиеся продажи спиртосодержащих жидкостей, а также ужесточили ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции. Продажа „Боярышника“ была запрещена (в 2017 году запрет сняли).