06.06.2023, 12:39
Умер первый спринтер, пробежавший стометровку менее, чем за 10 секунд
ФОТО: | imago images/Pressefoto Baumann/Scanpix
Джим Хайнс вошел в историю легкой атлетики, когда в 1968 году он не только пробежал 100 метров с новым рекордом, но и преодолел магический предел в 10 секунд.
Американец скончался в минувшую субботу в возрасте 76 лет, о чем в понедельник сообщила Всемирная федерация легкой атлетики со ссылкой на официальных лиц США.
Хайнс начал играть в бейсбол, пока тренер по легкой атлетике не заметил его талант и не превратил его в бегуна мирового класса.
В возрасте 17 лет он вошел в число 20 самых быстрых спринтеров мира на дистанции 100 ярдов (91,44 метра).
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