Умер первый спринтер, пробежавший стометровку менее, чем за 10 секунд

Американец скончался в минувшую субботу в возрасте 76 лет, о чем в понедельник сообщила Всемирная федерация легкой атлетики со ссылкой на официальных лиц США.

Хайнс начал играть в бейсбол, пока тренер по легкой атлетике не заметил его талант и не превратил его в бегуна мирового класса.

В возрасте 17 лет он вошел в число 20 самых быстрых спринтеров мира на дистанции 100 ярдов (91,44 метра).

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