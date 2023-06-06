Другие виды
06.06.2023, 12:39

Умер первый спринтер, пробежавший стометровку менее, чем за 10 секунд

 
Джим Хайнс
Джим Хайнс
ФОТО: imago sportfotodienst via www.imago-images.de | imago images/Pressefoto Baumann/Scanpix

Джим Хайнс вошел в историю легкой атлетики, когда в 1968 году он не только пробежал 100 метров с новым рекордом, но и преодолел магический предел в 10 секунд.

Американец скончался в минувшую субботу в возрасте 76 лет, о чем в понедельник сообщила Всемирная федерация легкой атлетики со ссылкой на официальных лиц США.

Хайнс начал играть в бейсбол, пока тренер по легкой атлетике не заметил его талант и не превратил его в бегуна мирового класса.

В возрасте 17 лет он вошел в число 20 самых быстрых спринтеров мира на дистанции 100 ярдов (91,44 метра).

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