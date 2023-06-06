06.06.2023, 12:01
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве Бориса
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Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ахтмеской части Кохтла-Ярве 75-летнего Бориса.
Вчера вечером в полицию сообщили, что Борис покинул дом престарелых около 9:30 утра, и с тех пор мужчину никто не видел. У него нет с собой телефона. Мужчина из Харьюмаа, здесь у него нет ни знакомых, ни друзей, к которым он мог бы пойти.
Полиция проверила возможные места пребывания мужчины в Ахтмеской части города и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.
Борис невысокого роста, с залысинами. Когда он вышел из дома престарелых, то был одет в темно-синий свитер, черные спортивные штаны и черные туфли.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.