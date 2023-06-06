„Доходы государства за четыре года увеличились на 35%, а расходы - на 50%“. В Рийгикогу обсудили состояние государственных финансов

„Эстония имеет общую с еврозоной финансовую политику. У этого есть преимущества, но это также означает, что ее не адаптируют под какую-либо страну. При помощи бюджетной политики можно повлиять и на местное давление на цены. Давление на зарплаты тоже можно уменьшить с помощью бюджетной политики, чтобы сохранить конкурентное преимущество предприятий“.

Вице-президент Банка Эстонии Юло Кадастик в свою очередь сказал, что необходимо заняться обеспечением долгосрочной дееспособности бюджетной политики, и как можно скорее. „Кроме того, необходимо учитывать, что чем позже мы начнем восстанавливать баланс бюджета, тем масштабнее будут последствия для экономики. Необходимо провести обзор государственного сектора, чтобы увидеть, что можно сделать на постоянной основе. Стабильность экономического роста важна, бюджетная политика может на это повлиять, может стимулировать экономику. Таким образом можно гарантировать, что годы с быстрым ростом не превратятся в бум, а худшие годы в кризис“.

„К чему мы в итоге придем, когда каждый кризис увеличивает долговое бремя? Обслуживать каждый последующий кредит становится все труднее и труднее“.

Также Вырклаэв отметил, что расходы государственного бюджета в начале года росли, в частности, за счет увеличения социальных выплат к пенсиям и повышения семейных пособий.

„Мы должны быть честными и признать, что дефицит, возникший в последние годы, является хроническим. В то же время война в Украине увеличила расходы на оборону. Расходы выросли, а доходы - нет“

„Эстония на протяжении десятилетий была страной с низким уровнем госдолга. Другие страны брали с нас пример. Однако правительство Юри Ратаса привело к дефициту бюджета, который усугубился из-за коронавирусного и энергетического кризисов. Чтобы выбраться из этой ямы, потребуются годы“, - начал свое выступление Март Вырклаэв.

С докладами на заседании выступают министр финансов Март Вырклаэв , вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик , председатель совета по бюджету Рауль Эаметс и председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу .

“В каком состоянии находятся сегодня финансы Эстонии? Если мы посмотрим на время до коронакризиса, то средние годовые показатели были близки к равновесию. Отсюда и низкая долговая нагрузка. Состояние бюджетной устойчивости достаточно хорошее. В некоторые годы бюджет мог несколько сильнее сдерживать экономический рост. Однако самое главное – это происходящее в кризисные годы. Появились разовые расходы на преодоление кризисов. В этом году дефицит бюджета составляет 1,5 миллиарда евро. Этот уровень мы будет наблюдать и в ближайшие годы“.

„Также мы должны учитывать, что в экономике много неопределенности. Ситуация может ухудшиться. И это еще не все! В долгосрочной перспективе таких вызовов станет больше. Из-за старения населения растут расходы на здравоохранение, и из Европы может уже не поступить так много денег“.

Эксперт подчеркнул, с государственными финансами нужно разобраться как можно быстрее. Должны быть пересмотрены как доходы, так и расходы.

„Что произошло за два-три года? - начал свое выступление Рауль Эаметс. - Государственные расходы росли быстрее, чем доходы. Увеличение государственных расходов началось в 2020 году, когда во время пандемии страна решила поддержать экономику кредитными деньгами. Расходы выросли на 13%, доходы остались нулевыми“.

Он сказал, что в 2021 году государственные расходы выросли на 6%, в 2022 году – до 10%. В 2022 году за счет инфляции быстро росли и доходы государства, в результате чего увеличились налоговые поступления.

„Рост расходов мы видим и в этом году, по прогнозу он составит 15%. Индексация пенсий и зарплат, а также решения, принятые в прошлом году. Решения о расходах принимались без учета бюджетных правил“.