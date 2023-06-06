Большая уборка: за несколько дней Чудское озеро очистят от старых рыболовных сетей

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу сказал, что удаление дрейфующих в воде сетей необходимо для защиты природы. „Брошенные дрейфующие сети представляют угрозу для рыб, водных животных и водоплавающих птиц. Жаберные сети из синтетических материалов медленно разлагаются как на дне водоема, так и на берегу, и способны в течение длительного времени губить рыбу и другую живность. Кроме того, такие немаркированные дрейфующие сети представляют опасность для водного транспорта и передвигающихся на нём людей“, - пояснил Аварсалу.

В прошлом году в течение четырех дней в 153 точках Чудского озера были обнаружены различные сети, из водоема было извлечено 687 сетей. Помимо жаберных сетей, из воды вытащили якоря и поплавки снастей в шести разных местах. Таким образом Чудское озеро очистили от 5,5 тонны мусора.

Департамент окружающей среды занимается организацией работ по очистке Чудского озера от сетей с 2006 года. За это время было обнаружено и извлечено 10 897 жаберных сетей и 14 ловушек. Общая длина извлечённых сетей составляет 760 км. Этого достаточно, чтобы трижды обмотать сетями весь берег Чудского озера. Извлекать старые сети помогают рыбаки-любители, профессиональные рыбаки и партнеры из других государственных учреждений.