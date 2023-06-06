Костомаров останется в больнице до конца лета

„Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета“, — сказал источник.



Источник „РИА Новости“ сообщил, что до начала протезирования „еще примерно месяц-два нужно подождать“. „Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице“, — сказал собеседник агентства.



В прошлом месяце источники „РБК Спорт“ и „Спорт-Экспресс“ не исключали, что Костомарова могут выписать в конце мая. При этом собеседники оговаривались, что после выписки спортсмена предполагается перевести в другую клинику для протезирования.



Фигурист находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с тяжелой пневмонией, был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации), а также, по сообщениям различных СМИ, перенес несколько операций по ампутации на конечностях и два инсульта.



Официального подтверждения этой информации не было, но один из врачей Костомарова, Сергей Царенко, признал в феврале, что были „вынужденные хирургические вмешательства“.



8 мая Костомаров опубликовал первый пост в Instagram, в котором заявил, что его „вытащили с того света“ и впереди у него „много тяжелой работы над собой“.