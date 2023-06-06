Игры со связыванием против накопившейся усталости
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Исследование 2017 года, опубликованное в научном журнале Plos One, показало, что людей, которым нравится секс без ограничений, намного больше, чем мы считаем. В ходе исследования выяснилось, что около 20 процентов опрошенных сказали, что связывали своего партнера или были связаны во время секса. Около 15 процентов ответили, что хлестали своего партнера в игровой форме или в рамках сексуальной игры. А треть сообщили, что во время секса – естественно, по обоюдному согласию – били своего партнера или сами были побиты. Цифры показывают, что секс с болевыми приемами не является для людей запретной темой.
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