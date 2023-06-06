Директор детского сада „Паэ“: никакая я не вор. То, что сейчас происходит — „пиар-компания“ против меня

Под руководством одного директора сразу два детских сада. Почему?

„Вот сразу могу и рассказать, как так получилось, ведь в этих письмах есть и про то, что город поощряет мои якобы уголовные дела и дал мне второй сад, — рассказывает Демина. — „Паэ“ — маленький сад, здесь я работаю уже четырнадцать лет. Я здесь сделала все, что возможно. И находилась в такой стагнации, что все перестало быть интересным. Я, как творческий человек, всегда ищу новые интересные идеи и сложные задачи. И вот освобождается место директора в большом детском саду. Все мои коллеги начинают на меня напирать: „Иди в большой сад!“.