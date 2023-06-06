Грядут сокращения на крупной заправочной станции Circle K

Директор по персоналу и член правления Circle K Baltic Пирет Каск пояснила, что управление тремя балтийскими рынками было передано т.н. балтийскому руководству, в которое входят по одному представителю от каждой страны Балтии.

Руководителем новой единицы стал нынешний глава литовского подразделения Cirlce K Скирмантас Мачюкас, с эстонской стороны в подразделение вошла Пирет Каск.

„Создание балтийского подразделения по руководству и объединение ресурсов дают нам более хорошие возможности для развития и более сильную позицию на рынке. Для нас очень важно быть широко представленными на местном уровне в Эстонии, Латвии и Литве. В каждой стране продолжают работать сильные руководители местных подразделений и команды, которые лучше всех знают местных клиентов и рынок. Реструктуризация сделает более эффективным и разделение труда, создаст синергию, с помощью которой мы сможем предложить нашим клиентам еще более качественный сервис“, — прокомментировала Каск.

Реструктуризация приведет к сокращению числа офисных работников в подразделениях на местах. В Эстонии будет сокращено шесть офисных работников, в Латвии – 5 пять и в Литве – шесть. Каск добавила, что количество работников на станциях обслуживания сокращено не будет.

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