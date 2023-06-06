Часть родителей поддержала директора детского сада „Паэ“. Это повлияет на уголовное дело?

„Мы бы хотели подтвердить следующие факты, – указано в открытом письме. – Юлия Демина, по нашим оценкам, является прекрасным руководителем детского сада „Паэ“. Качественно и ответственно выполняет свою работу.

Коллектив педагогов детского сада „Паэ“ прекрасно образован, организован и мотивирован. Мы не видим признаков текучки кадров или массовых увольнений, о которых говорилось в статье.

Материальная сторона – качество питания, детский инвентарь, техническое состояние здания в детском саду „Паэ“, по нашим оценкам, находятся на очень хорошем уровне. Никаких признаков мошенничества или воровства мы не видим и подтвердить не можем.

Педагогическая работа с детьми, изучение эстонского языка, работа с логопедом, праздничные мероприятия и экскурсии организованы на высоком уровне. Наши дети с желанием идут в детский сад, и мы уверены в их развитии в стенах этого учебного заведения“.

На момент публикации подписали обращение 48 родителей, чьи дети посещают детский сад „Паэ“. Сбор подписей начался на прошлой неделе. Всего в детском саду 82 ребенка, открытое письмо могут подписывать оба родителя.

Напомним, на запрос RusDelfi в прокуратуру пришел ответ, что 22 мая 2023 года поступило заявление о возможном совершении правонарушения. Проанализировав информацию в заявлении, прокуратура решила, что в нем есть указания на возможное преступление, поэтому 29 мая для дополнительной проверки обстоятельств было возбуждено уголовное дело о преступлении, квалифицированном по §3001 — нарушение ограничения на совершение действия, а также §201(2) п. 3 — незаконное присвоение должностным лицом в свою пользу или в пользу третьего лица находящейся во владении чужой движимой вещи или иного доверенного лицу чужого имущества.

„Поскольку сбор доказательств находится на ранней стадии, мы не можем в настоящее время публиковать какую-либо дополнительную информацию о судебном разбирательстве“, — ответили в прокуратуре.

Мы следим за развитием событий.

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