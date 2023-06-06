ВИДЕО | В Херсонской области объявили эвакуацию после сообщений о подрыве Каховской ГЭС

По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

Чуть ранее украинское оперативное командование „Юг“ обвинило в подрыве Каховской ГЭС российские войска. Российские военные блогеры в свою очередь винят в разрушении ГЭС украинских военных.

Тем временем ранее отрицавший подрыв глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сказал, что в результате „ночных ударов“ разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Леонтьев позже также подтвердил факт эвакуации жителей затопленных домов.