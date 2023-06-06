ФОТО | Автомобиль выехал на велосипедную дорожку

Вчера в 06.00 в деревне Пухкова, которая административно входит в Нарва-Йыэсуу, на дороге с гравийным покрытием произошло дорожное происшествие. Не имеющий водительских прав 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения из-за неправильно выбранной скорости потерял управление легковым автомобилем Ford Focus и съехал в кювет. Пассажира, 43-летнего мужчину, доставили в больницу.

В 07.38 в деревне Пулли волости Тори Пярнуского уезда на дороге Пулли произошло дорожное происшествие. 39-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги на главную, наехала на 47-летнюю женщину, ехавшую на мотороллере. Из-за резкого торможения женщина на мотороллере потеряла управление и упала. Транспортные средства не столкнулись. Водителя мотороллера доставили в больницу.

Около 14 часов в деревне Рамси волости Вильянди Вильяндиского уезда (6-й километр шоссе Раудна-Лооди) произошло дорожное происшествие. По неизвестной причине легковой автомобиль Škoda выехал с дороги на велосипедно-пешеходную дорожку, по которой, к счастью, в этот момент никто не передвигался. Пострадал передний бампер. Находившиеся в автомобиле люди отделались испугом. Водитель был трезв и имел водительские права. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 15.15 произошло дорожное происшествие у дома по улице Ситси, 5 в Таллинне. По первоначальным данным, 32-летний мужчина, шедший по тротуару, получил со спины удар от проезжавшего легкового автомобиля Audi, которым управляла 30-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 17.00 произошло дорожное происшествие у дома по улице Вейценберги, 4 в Таллинне. По первоначальным данным, 62-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Toyota Corolla, столкнулся с 43-летним мужчиной, который пересекал пешеходный переход на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.