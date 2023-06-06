В Таллинне впервые состоится фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games

Регистрация участников начинается за 3 недели до мероприятия на сайте Ghetto games. Вход для зрителей будет бесплатным.

Соревнования „Ghetto Basket“ пройдут в рамках этапа „Балтийской лиги по баскетболу 3х3“ в 6 различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге „Ghetto Basket“ и рейтинговые очки „FIBA 3x3“. Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу „3х3 Laussane Masters FIBA“.

Участники этапов „Балтийской лиги“ разделены на 6 возрастных групп – „U13“, „U15“, „U17“, „Lady“, „Amateurs“ и „Pro“. Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Напомним, что латвийские выходцы турниров „Ghetto Basket“ стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.

В программе „Ghetto Dance“ любой желающий сможет показать свои таланты, выступая перед публикой и жюри. В этом году „Ghetto Dance“ пройдет в трёх танцевальных направлениях - „Hip-hop“, „Break Dance“ и „Dance hall“. Танцоры будут выступать и соревноваться в формате батла 1 на 1.

В международную программу „Ghetto Fight“ входит проведение 8 боев и конкурсы для зрителей. Сильнейшие прибалтийские бойцы будут бороться за чемпионский титул „Ghetto Fight“ в различных весовых категориях.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллинна.

„Ghetto Games“ в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.