В Таллинне закрывается очередное кафе

В последнее время управляющая кафе фирма несла убытки, которые, согласно последнему поданному годовому отчету за 2021 год, составили 2221 евро до вычета налогов. На протяжении прошлого года у кафе несколько раз возникала налоговая задолженность, которую по мере возможности гасили.

„Просто я сама почувствовала, что время содержать кафе прошло. Выросшие расходы, конечно, оказали свое влияние, но просто мы несколько лет его держали, и пришло время заняться чем-то другим“, – сказала ДВ владелица кафе Кристийна Нормак, не пожелав прокомментировать, в какой мере на успешность ресторанного бизнеса повлияют правительственные решения.

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