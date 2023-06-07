Бондаренко, вернувший нарвский клуб в Европу, огорчен: в маленьких городах Эстонии есть уютные стадионы, а „Кренгольм“ не ремонтировали лет 50

Спросите это у президента клуба (Николай Бурдаков - прим. RusDelfi). У нас была договоренность с президентом клуба на три игры. Я руководитель по работе с молодежью в „Трансе“ и сейчас продолжаю свою работу, которая мне очень нравится. Я должен был войти в тренерский состав и постараться найти какие-то правильные методы для того, чтобы команда выглядела достойно в финале, постаралась выиграть, что мы и сделали. Может быть, я вас разочарую, но у нас просто шла ежедневная работа, мы постепенно, шаг за шагом готовились к финалу. Мы хотели донести до игроков какие-то определенные моменты, которые хотели бы в них видеть. Важно, чтобы игроки смогли реализовать наши задумки на поле, чтобы это все работало в полную меру. И я считаю, что у нас это получилось.

Последний раз „Транс“ выигрывал Кубок Эстонии тоже под вашим руководством. Вас специально перед матчем вернули в тренерский штаб. Что вы такое говорите игрокам, как мотивируете?

Я могу вам сказать так: это не первый мой Кубок. И честно скажу, когда это происходит впервые, то, наверное, любым тренером овладевают особые эмоции. Когда успех повторяется, наверное, тренер уже как-то себя ощущает иначе. Так что я в первую очередь был рад за ребят. Они одержали эту важную победу.

Знаете, как-то сложно на этот вопрос однозначно ответить. Ну хорошо, а если бы на месте „Флоры“ был бы не чемпион, а любой другой клуб? Дело не в сопернике, а в том, что именно мы смогли сделать, вот это важно. Главное, что команда выиграла финал, завоевала Кубок, получила право играть в еврокубках. Вот, по моему, самый главный лейтмотив.

70-летний Валерий Бондаренко еще недавно руководил работой с молодежью в нарвском „Трансе“, но после не совсем удачного старта сезона пришел на выручку совсем юному по тренерским меркам Терехову. Свою карьеру родившийся в Таллинне Бондаренко начал в еще советское время, потом приводил „Норму“ к первому чемпионству после восстановления независимости Эстонии, входил в тренерский штаб сборной Эстонии по футболу, работал в России („Локомотив-НН“), Финляндии („РоПС“) и Швеции („Сюрианска“), но судьба неизменно возвращала его в Нарву, с которой тренер вновь завоевал кубок страны.

Поэтому я очень благодарен игрокам за то, что они всё правильно приняли и выполнили свою работу. Ясное дело, что любой тренер все-таки всегда подчеркивает значимость подобных матчей. Возможно, кто-то считает, что тренер обязательно должен какую-то зажигательную речь произнести. Нет, просто наша задача была в том, чтобы донести до игроков, настолько это значимый матч. У игроков был шанс на завоевание титула и возможность сыграть в еврокубке. Поэтому тут не надо было ни мотивировать как-то, ни слишком долго все это объяснять. Я думаю, что любой игрок, который находится в профессиональной команде, это и сам все прекрасно понимает.

А до этого финала вы были в тренерском штабе основной команды?

Нет, я вошел в тренерский штаб за две недели до финала. Разговоров о том, чтобы снова возглавить команду, не было. Главным тренером является Сергей Терехов. Да, в некоторых протоколах писали о двух главных тренерах в нашей команде. Этим сейчас никого не удивишь, в Эстонии были и есть клубы, где два главных тренера (“Калев“, „Левадия“). Такие примеры можно встретить и на мировом уровне. Например, сборную Швеции возглавляли два именитых тренера (Томми Седерберг и Ларс Лагербек - прим. RusDelfi).

Хотели бы возглавить основную команду на постоянной основе?

Мой приход был связан с тем, чтобы команда достойно сыграла в финале. Что значит достойно сыграть? Конечно, надо было постараться выиграть. Но как будет в дальнейшем, этого я не знаю.

Если говорить о вашем опыте и об опыте Терехова, то вы бы могли бы подготовить команду к еврокубкам?