Где получить помощь, если возникли проблемы со здоровьем, а семейный врач недоступен?(2)
Приближаются долгожданные каникулы и летние поездки, люди становятся более активными и проводят больше времени вне дома. С какими проблемами со здоровьем и куда можно обратиться, если в данный момент семейный врач недоступен?
„В случае проблем со здоровьем мы рекомендуем сначала позвонить на телефон консультационной службы семейных врачей 1220. Так вы сможете проверить, нужно ли вам немедленно получить помощь в отделении неотложной помощи, может ли решить вашу проблему семейный врач или же достаточно применения домашних средств помощи“, - объясняет Кярт Кукк, руководитель консультационной телефонной службы семейных врачей 1220. „Если консультант считает, что человеку требуется неотложное оказание медицинской помощи, он сразу же сам направляет вызов на номер экстренной помощи“. По инфотелефону семейных врачей можно получить помощь и когда вы находитесь вдали от дома или за границей и не можете связаться со своим семейным врачом. Кроме того, по инфотелефону можно также получить информацию об организации системы здравоохранения Эстонии - например, как можно сменить семейного врача при смене места жительства или к какому врачу-специалисту следует обратиться.
„В службе инфотелефона работают 33 медицинских специалиста, большинство из которых ежедневно работают семейным врачом или семейной медсестрой, а также специалистами в отделении неотложной помощи или в бригаде скорой помощи. Все консультанты имеют медицинское образование и богатый опыт“, - подтверждает Кукк. Позвонив на инфолинию семейных врачей 1220, можно получить консультацию как на эстонском, так и русском языках. Консультации на английском языке можно получить ежедневно с 15:00 до 17:00.
В случае легких бытовых травм - таких как раны, вызванные падением, порезы, поверхностные ссадины и ожоги - по инфотелефону 1220 можно получить помощь с консультацией о том, какие первичные чистящие и перевязочные средства существуют и как именно их использовать.
В случае возникновения любого вида боли консультант может порекомендовать подходящее лекарство, дать информацию о необходимой частоте и количестве его приема.
Также стоит обсудить с врачом горячей линии, какие лекарства и предметы первой необходимости можно взять с собой в летнюю аптечку в отпуск или в поездку.
В экстренных случаях врачи консультационной службы продлевают рецепты в выходные и праздничные дни с 08:00 до 22:00.
Кроме того, в праздничные и выходные дни с 08:00 до 22:00 люди, работающие по графику, могут в случае болезни позвонить на инфолинию для получения индивидуальной консультации и заявить о желании открыть больничный лист. Принявший телефонный звонок врач в случае заболевания и необходимости открытия листа нетрудоспособности может сделать соответствующую запись о просьбе человека в дигитальной системе медицинской документации. Затем человек обязательно должен как можно скорее обратиться в свой центр семейной медицины, чтобы дать семейному врачу знать о необходимости открытия листа нетрудоспособности. При этом необходимо учитывать, что это лишь уведомление о желании получить больничный лист, окончательное решение об утверждении и открытии листа принимает семейный врач человека.
Помимо короткого телефонного номера 1220, можно позвонить и на длинный стационарный номер 634 6630. Если при звонке на короткий номер 1220 человек должен оплатить такой звонок по тарифу своего телефонного оператора по цене до 30 центов за минуту, то при звонке на длинный телефонный стационарный номер эти минуты обычно входят в пакет звонков звонящего, т. е. дополнительная плата не требуется. При звонке из-за границы необходимо заранее набрать код Эстонии +372.