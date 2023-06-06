Где получить помощь, если возникли проблемы со здоровьем, а семейный врач недоступен?

„В случае проблем со здоровьем мы рекомендуем сначала позвонить на телефон консультационной службы семейных врачей 1220. Так вы сможете проверить, нужно ли вам немедленно получить помощь в отделении неотложной помощи, может ли решить вашу проблему семейный врач или же достаточно применения домашних средств помощи“, - объясняет Кярт Кукк, руководитель консультационной телефонной службы семейных врачей 1220. „Если консультант считает, что человеку требуется неотложное оказание медицинской помощи, он сразу же сам направляет вызов на номер экстренной помощи“. По инфотелефону семейных врачей можно получить помощь и когда вы находитесь вдали от дома или за границей и не можете связаться со своим семейным врачом. Кроме того, по инфотелефону можно также получить информацию об организации системы здравоохранения Эстонии - например, как можно сменить семейного врача при смене места жительства или к какому врачу-специалисту следует обратиться.

„В службе инфотелефона работают 33 медицинских специалиста, большинство из которых ежедневно работают семейным врачом или семейной медсестрой, а также специалистами в отделении неотложной помощи или в бригаде скорой помощи. Все консультанты имеют медицинское образование и богатый опыт“, - подтверждает Кукк. Позвонив на инфолинию семейных врачей 1220, можно получить консультацию как на эстонском, так и русском языках. Консультации на английском языке можно получить ежедневно с 15:00 до 17:00.

В случае легких бытовых травм - таких как раны, вызванные падением, порезы, поверхностные ссадины и ожоги - по инфотелефону 1220 можно получить помощь с консультацией о том, какие первичные чистящие и перевязочные средства существуют и как именно их использовать.

В случае возникновения любого вида боли консультант может порекомендовать подходящее лекарство, дать информацию о необходимой частоте и количестве его приема.