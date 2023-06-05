ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (467-й день) | Все ждут украинского контрнаступления, Песков назвал фейком „экстренное обращение“ Путина

В опубликованном в ночь с 4 на 5 июня заявлении российского Минобороны говорится об отражении крупного наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Заместитель начальника „Росгвардии“ в самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ впервые начали применять немецкие танки Leopard. Представители Украины сначала все отрицали, называя это российской „военно-психологической операцией“. Однако позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ на некоторых направлениях перешли в „контрнаступательные действия“, которые являются составной частью „оборонительной операции“. По ее словам, речь идет о Бахмутском направлении, где ВСУ „имеют успех“ и занимают господствующие высоту. Небольшое продвижение в этом районе отметили и другие украинские источники. Автор телеграм-канала „Бахмутський Демон“ в течение дня лаконично сообщал о готовящихся ударе по российским позициям и атаке на них, а затем написал „+ 1,5 километра“. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Максим Жорин пишет: „Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции“. Однако в вечерней сводке украинского генштаба о контрнаступлении ничего не говорится.