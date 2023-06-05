ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (467-й день) | Все ждут украинского контрнаступления, Песков назвал фейком „экстренное обращение“ Путина
Началось ли давно ожидавшееся контрнаступление ВСУ? Пока неясно. Между тем российские военные попадают в плен и „Русскому Добровольческому корпусу“, и ЧВК „Вагнер“. Главные события вокруг войны России против Украины:
В опубликованном в ночь с 4 на 5 июня заявлении российского Минобороны говорится об отражении крупного наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Заместитель начальника „Росгвардии“ в самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ впервые начали применять немецкие танки Leopard. Представители Украины сначала все отрицали, называя это российской „военно-психологической операцией“. Однако позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ на некоторых направлениях перешли в „контрнаступательные действия“, которые являются составной частью „оборонительной операции“. По ее словам, речь идет о Бахмутском направлении, где ВСУ „имеют успех“ и занимают господствующие высоту. Небольшое продвижение в этом районе отметили и другие украинские источники. Автор телеграм-канала „Бахмутський Демон“ в течение дня лаконично сообщал о готовящихся ударе по российским позициям и атаке на них, а затем написал „+ 1,5 километра“. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Максим Жорин пишет: „Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции“. Однако в вечерней сводке украинского генштаба о контрнаступлении ничего не говорится.
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке отметил, что 4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой и в восточной части Запорожской области.
В России продолжают падать беспилотники: два упали на трассе М-3 в Калужской области. В Белгородской области после атаки дрона загорелся энергетический объект, также в результате обстрелов пострадал мирный житель.
В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях по радио передали „обращение Путина о военном положении“. В Кремле его назвали фейком и заявили о взломе каналов связи.
Журналисты телеграм-канала „Можем объяснить“ выяснили имена россиян, которых „Русский добровольческий корпус“ взял в плен и обещал передать при встрече с белгородским губернатором.
В ЧВК „Вагнер“ заявили, что их бойцы вступили в бой с военнослужащими Минобороны РФ и якобы задержали пьяного подполковника Романа Веневитина, командующего 72-й мотострелковой бригадой.
Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения для борьбы с „с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область“.
С 24 февраля 2022 года в Украине погибли 485 детей и более 1005 получили ранения различной степени тяжести, сообщил Офис Генпрокурора Украины. 387 детей считаются пропавшими без вести.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в эфире радиостанций в нескольких областях РФ в понедельник, 5 июня, „экстренное обращение“ Путина, в котором тот объявлял военное положение в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также о планах введения всеобщей мобилизации. По словам Пескова, происшедшее было вызвано „взломом радиостанций“. „Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен“, - приводит слова Пескова РИА „Новости“.