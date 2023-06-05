ВИДЕО | „Русский добровольческий корпус“ сообщил о взятии в плен десяти солдат и уничтожении двух танков

Вчера, 4 июня, РДК опубликовал у себя в телеграм-канале обращение к главе Белгородской области. Гладкову предлагалось приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения, без оружия и забрать двух российских пленных. „Мы обменяем их просто за возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года. А теперь она уже ведется на территории нашей с вами родины, на территории вашей Белгородской области“, - сообщает в ролике командир РДК Денис Никитин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на сообщение и согласился на встречу, при условии, что пленные еще живы. Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Однако позже РДК опубликовал новое видео у себя на канале. „Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества, обменять свое драгоценное время на жизни и свободу - как он успел выразиться - наших пацанов“, - говорит Денис Никитин. На видео можно заметить, что пленных стало гораздо больше, теперь в плену у РДК десять российских солдат.

Тем временем в телеграм-канале „Можем объяснить“ появился пост, в котором они с помощью сервисов поисков по соцсетям смогли идентифицировать нескольких человек, которых Гладков отказался вызволять из плена. Журналисты выяснили, что в кадре присутствуют четверо жителей города Великие Луки в Псковской области: Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий и Дмитрий Ермаков.

Ранее Astra установила личность еще одного пленного - им оказался 48-летний житель города Кашина Тверской области. Бывшая супруга Алексея Татьяна Федотова подтвердила, что на видео - ее бывший муж.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщал о неких „украинских террористах, которые хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие их остановили“.

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