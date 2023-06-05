ВИДЕО | „Русский добровольческий корпус“ сообщил о взятии в плен десяти солдат и уничтожении двух танков
„Русский добровольческий корпус“ обещал при встрече с белгородским губернатором передать пленных российских солдат. Но поскольку губернатор Вячеслав Гладков не пришел на встречу в назначенное время, командир РДК объявил, что солдаты Вооруженных сил России, захваченные во время последнего рейда, будут переданы Украине. RusDelfi собрал все, что известно об этой ситуации к данному часу.
Вчера, 4 июня, РДК опубликовал у себя в телеграм-канале обращение к главе Белгородской области. Гладкову предлагалось приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения, без оружия и забрать двух российских пленных. „Мы обменяем их просто за возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года. А теперь она уже ведется на территории нашей с вами родины, на территории вашей Белгородской области“, - сообщает в ролике командир РДК Денис Никитин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на сообщение и согласился на встречу, при условии, что пленные еще живы. Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.
Однако позже РДК опубликовал новое видео у себя на канале. „Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества, обменять свое драгоценное время на жизни и свободу - как он успел выразиться - наших пацанов“, - говорит Денис Никитин. На видео можно заметить, что пленных стало гораздо больше, теперь в плену у РДК десять российских солдат.
Тем временем в телеграм-канале „Можем объяснить“ появился пост, в котором они с помощью сервисов поисков по соцсетям смогли идентифицировать нескольких человек, которых Гладков отказался вызволять из плена. Журналисты выяснили, что в кадре присутствуют четверо жителей города Великие Луки в Псковской области: Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий и Дмитрий Ермаков.
Ранее Astra установила личность еще одного пленного - им оказался 48-летний житель города Кашина Тверской области. Бывшая супруга Алексея Татьяна Федотова подтвердила, что на видео - ее бывший муж.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщал о неких „украинских террористах, которые хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие их остановили“.
Также 4 июня Евгений Пригожин опубликовал видеоролик с взятым в плен военным ВС РФ Романом Веневитиным.
Позднее в сети появился ролик, в котором представитель легиона „Свобода России“ предложил Пригожину обменять захваченных в плен российских солдат и пограничников на подполковника ВС РФ Романа Веневитина, которого взяли в плен вагнеровцы.
„Мы предлагаем вам обменять подполковника Романа Веневитина на бойцов российской армии и пограничников, которые находятся у нас в плену. Обмен мы предлагаем без каких-либо дополнительных условий для того, чтобы это было гарантией, того что русские не будут проливать кровь русских“, - говорит боец с позывным „Цезарь“.
После выхода ролика на него отреагировал РДК.
„Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ бойцы РДК, в соответствии с обещанием, данным на видео командиром РДК, передали украинской стороне. Они будут обменяны на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой.
Если представитель ЛСР с позывным „Цезарь“ обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене“, - говорится в заявлении РДК.
Позже последовала реакция и ЧВК „Вагнер“. „Никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы“ - заявил главарь ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин.
„Подполковник 72-й бригады, он не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем“, - заявил Пригожин.
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