Мертвая зона потребовала новую жертву? В центре Таллинна закрылось кафе

Во время пандемии коронавируса кафе „Hetk“, расположенное недалеко от площади Вабадузе в Таллинне, обрело новых молодых и амбициозных собственников. Казалось бы, в центре города любая точка общепита не должна страдать от нехватки посетителей, однако предназначенное только для проезда Пярнуское шоссе в центре города превратилось в коридор, угнетающий местное предпринимательство, из-за чего получило название мертвой зоны.

Новые собственники с энтузиазмом взялись за дело, и смогли дойти до точки безубыточности, то есть до нулевой прибыли, но этой весной кафе закрылось.

В 2019 году Патрик Пайдла, закончившший за два года до этого Рокка-аль-Марескую школу, решил, что сможет возродить заведение общественного питания. Вместе с единомышленниками он учредил фирму BPM Investments, в собственность которой перешел ресторан. На месте ресторана открылось кафе под названием „Hetk“ («Мгновение“). Пайдла, будучи большим почитателем культуры кофе и кофеен, решил, что небольшое заведение, предназначенное для встреч и общения, будет уместнее.

Если судить по оценкам, выставляемым в Google и социальных сетях, появление нового кафе было тепло встречено. Кафе „Hetk“ удостоилось средней оценки в 4,8 звезд. Клиенты хвалили и обслуживание, и кофейные напитки. Автор одного поста в сети написал, что здесь варят лучший в Таллинне кофе.

К сожалению, несмотря на высокие оценки, кафе, не выдержав суровой реальности, было вынуждено закрыться. В мертвой зоне появилась очередная пустующая арендная площадь.

Патрик Пайдла — один из лучших в Эстонии бариста, удостаивавшийся этого звания на фестивалях кофе.