Дочери Тутберидзе разрешили выступать за Грузию

Вице-чемпионы России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства, сообщила ТАСС главный тренер сборной России Елена Чайковская.



„Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода, — сказала Чайковская. — Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили“.



4 июня в Twitter подкаста The Skating Lesson появилась информация, что Дэвис и Смолкин получили разрешение сменить спортивное гражданство. Отец фигуриста актер Борис Смолкин называл это сообщение очередным фейком.



Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, родилась в США, но выросла в России. Смолкин в декабре 2022 года заявил, что оформляет грин-карту США, из-за чего не мог выезжать из страны на соревнования в России.



В Федерации фигурного катания Грузии в сентябре 2022 года сообщили, что переговоров о переходе Дэвис и Смолкина не ведется, но они готовы помочь Тутберидзе.



За Грузию выступает Анастасия Губанова, которая в 2021 году получила разрешение ФФККР сменить гражданство, а в 2023-м выиграла чемпионат Европы, на который россияне не были допущены.