На берегу Финского залива построят первый безуглеродный завод по переработке стали

Строительство уникального завода начнется в следующем году и завершится к 2025 году – он будет расположен в известной промышленной зоне Вейтсилуото в северной части Финского залива. Завод, использующий новейшие технологии, позволит увеличить годовую мощность переработки Kuusakoski на 150 000 тонн, то есть на 25%.

„Сталелитейная промышленность движется к безуглеродному производству, и новый завод благодаря безуглеродному процессу переработки позволит нашим клиентам еще больше снизить воздействие на климат по всей цепочке создания ценности, – сказал Урмо Вийcитамм, председатель правления Kuusakoski. – Самым экологичным является перерабатываемый металл, поэтому весь старый металл необходимо собирать и отправлять на переработку“.

Благодаря этой инвестиции клиенты Kuusakoski, такие как Outokumpu, мировой лидер в области экологичной нержавеющей стали, получат возможность использовать еще более точные расчеты углеродного следа в своем производстве и более чистую перерабатываемую сталь, что еще больше уменьшит углеродный след стальной продукции.

Новый завод будет производить направляемое в оборот сырье со значительно более высокой чистотой и улучшенными возможностями разделения благодаря новой технологии, используемой при предварительной обработке и анализе материала. „Например, уникальная технология предварительной обработки была разработана совместно с ведущими экспертами, и подобная установка больше нигде не используется“, – сказал Вийcитамм.

Завод по безуглеродной переработке является частью многолетней амбициозной программы зеленых инвестиций Kuusakoski. Предприятие Kuusakoski поставило перед собой цель стать полностью безуглеродным к 2035 году. Согласно прогнозам, инвестиции позволят сократить выбросы CO2 более чем на 150 000 тонн в год по всей цепочке поставок.