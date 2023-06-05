Морковкина о назначении женщины-тренера в Англии: надеюсь, команда будет сиять и защищать свою королеву

„Новость классная, надеюсь, что команда будет сиять в АПЛ и будет защищать свою королеву! А по поводу вопроса: в раздевалку тренер входит практически перед выходом на поле, это не проблема вообще: в большинстве женских команд тренеры - мужчины, у меня за плечами карьера, где только один год из 23 я выступала с тренером-женщиной! Тренеру в раздевалке делать нечего, только в перерыве, когда надо дать наставления по поводу второго тайма.

Единственное, с чем ты должен считаться, когда твоя команда другого пола - это специфика в физической и психологической подготовке! Но там главный тренер и не вмешивается в процесс, так как за него отвечает фитнес-персонал! И они в свою очередь дают обзор и отчитываются о проделанной работе! Тренер в футболе - это как гроссмейстер в шахматах: разницы нет, женщина ты или мужчина, самое главное в работе тренера - набор персонала в свой штаб и подход к людям (игрокам, тренерам, поварам и так далее). Доброта, Забота, Честность, Уважение и Открытость - это, на мой взгляд, одни из главных ценностей команды (имею ввиду абсолютно всех).

41-летняя Анастасия Морковкина как игрок 15 раз выигрывала чемпионат Эстонии, 8 раз ее признавали лучшей футболисткой страны. За сборную Эстонии провела 75 матчей и забила 40 голов. Морковина 14 раз становилась лучшим бомбардиром Высшей лиги чемпионата страны. В 2018-м начала тренерскую карьеру, возглавив родной клуб „Пярну“. Затем работала тренером в „Виймси“. Последние шесть лет входит в правление ЭФС.

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