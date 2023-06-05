Балтийский флот РФ начал маневры с участием 40 кораблей

„В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач“, - говорится в сообщении.

По словам военных, в маневрах задействовано до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.

Члены НАТО (в том числе - Финляндия) также проводят учения в Балтийском море - в них принимает участие около 6000 военнослужащих, 50 кораблей и более 45 самолетов.