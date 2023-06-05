„Псковская губерния“: в районе Белгородской области идут бои. Рота солдат попала в окружение
По данным телеграм-канала „Псковская губерния“, на 11 часов дня в Новой Таволжанке Белгородской области шли бои, в ходе которых погиб командир 1009-го мотострелкового полка, воевавшего под позывным „Улан“. Также большие потери понесли 8 и 9 роты полка.
Изданию о гибели российского командира 1009-го мотострелкового полка, воевавшего под позывным „Улан“ сообщили недавно: его имя неизвестно, по информации от сослуживцев, родом он из Истринского района Московской области, сообщает „Псковская губерния“. По их данным большие потери понесли 8 и 9 роты полка, а 8 рота попала в окружение. На 11 часов дня бои в Новой Таволжанке Белгородской области продолжались.
Кроме того, сообщают о ранении командира 3 батальона 1009-го полка с позывным „Странник“.
Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также пишет о неких „украинских террористах, которые хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие их остановили“.