„Псковская губерния“: в районе Белгородской области идут бои. Рота солдат попала в окружение

Изданию о гибели российского командира 1009-го мотострелкового полка, воевавшего под позывным „Улан“ сообщили недавно: его имя неизвестно, по информации от сослуживцев, родом он из Истринского района Московской области, сообщает „Псковская губерния“. По их данным большие потери понесли 8 и 9 роты полка, а 8 рота попала в окружение. На 11 часов дня бои в Новой Таволжанке Белгородской области продолжались.

Кроме того, сообщают о ранении командира 3 батальона 1009-го полка с позывным „Странник“.