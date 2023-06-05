В Таллиннском аэропорту можно получить консультацию о правах авиапассажиров

Основная цель мероприятия - повысить осведомленность пассажиров об их правах, предоставить информацию о том, как оставаться в курсе прав авиапассажиров, и побудить их обращаться за советом и помощью в случае необходимости. В то же время данное мероприятие ставит целью информирование пассажиров и об их обязанностях. Пассажиры, знающие о своих правах, в состоянии предпринять осознанные и эффективные действия в случае возникновения проблем.

В 2023 году проблемы в секторе авиаперевозок в основном связаны с забастовками, приводящими к отмене рейсов. В этом году также актуальна проблема закрытия маршрутов, что обязывает авиакомпании вернуть пассажирам деньги или предложить альтернативные маршруты для достижения пункта назначения. Основными причинами споров является отказ компенсировать расходы пассажиров в случае длительных задержек или отмены рейсов. Жалобы потребителей также свидетельствуют о том, что авиакомпании часто не выполняют свои обязанности по уходу за пассажирами в случае задержки рейса, а также, что пассажиры не информируются о ситуации на уровне, требуемом Постановлением ЕС. В случае задержки или потери багажа важно помнить, что первым шагом является написание заявления о происшествии у стойки багажа в аэропорту.

Мероприятие организовано Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора и входящим в его состав Центром консультирования потребителей ЕС. Центр занимается рассмотрением зарубежных жалоб потребителей, значительную часть которых составляют дела о правах авиапассажиров.

„Практика показывает, что неожиданности при авиаперелетах неизбежны, и к ним нужно быть готовым. Повышение осведомленности - ключевой фактор улучшения ситуации, позволяющий пассажирам успешно справляться с возникающими проблемами“, - говорит Хельдин Малмет, эксперт Центра консультирования потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора.