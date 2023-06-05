В Швеции пройдет Чемпионат Европы по сексу

Но заявка Братича не была одобрена Национальной спортивной конфедерацией Швеции. Представитель организации объяснил, что он считает это рекламным трюком и подобными вопросами они заниматься не будут. Так Шведская федерация секса не была зарегистрирована, и Драган не сможет проводить соревнования, по крайней мере, под эгидой спортивной конфедерации.

Тем не менее ассоциация секса по своей инициативе всё же организует соревнования, названные Европейским секс-чемпионатом. Они стартуют 8 июня в секретном месте в районе Йёнчёпинга.

„Предполагается, что соревнования продлятся шесть недель, если это будет интересно аудитории“, — говорит председатель турнира Драган Братич.

По информации организаторов, в соревновании примут участие представители 20 стран. Состязание планируется проводить по нескольким видам, готовится даже прямая трансляция. Заключается турнир в том, что мужчины и женщины свободно пытаются найти партнёра среди других участников. А судьи и зрители затем оценивают их по различным критериям, по тому, насколько хорошо они преуспели в 16 различных элементах: соблазнении, прелюдии, проникновении, художественном выполнении поз. Всё как в настоящем спорте.

Источник - Чемпионат

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