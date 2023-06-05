Падение экономики пугает: в деревообрабатывающей промышленности производство рухнуло на 24 процента(5)
По данным Департамента статистики, в апреле текущего года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах на 15,1% продукции меньше, чем в апреле 2022 года. Производство сократилось во всех трех секторах промышленности: в энергетике на 22,0%, в обрабатывающей промышленности на 14,7% и в горнодобывающей промышленности на 9,1%, пишет Delfi Ärileht.
Как сказала ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер, по сферам деятельности обрабатывающей промышленности в апреле объем промышленной продукции снизился почти во всех отраслях. „Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (2,4%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,8%)“, - сказала Бундер.
Среди наиболее весомых отраслей сокращение, как и в прошлом месяце, было в деревообработке (на 24%), объемы снизились также в производстве электрооборудования (6,8%) и металлоизделий (9,0%). Наименьшее сокращение наблюдалось в производстве электронного оборудования (2,3%) и продуктов питания (1,4%).