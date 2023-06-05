Падение экономики пугает: в деревообрабатывающей промышленности производство рухнуло на 24 процента

По данным Департамента статистики, в апреле текущего года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах на 15,1% продукции меньше, чем в апреле 2022 года. Производство сократилось во всех трех секторах промышленности: в энергетике на 22,0%, в обрабатывающей промышленности на 14,7% и в горнодобывающей промышленности на 9,1%, пишет Delfi Ärileht.