Эстетическое восхищение и сюжетный провал: о чем фильм „Стоп-слово“?
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов посмотрел новый американский фильм „Стоп-слово“ и поделился своими от него впечатлениями.
Есть такие фильмы, когда почти сразу понятно, чем все закончится. Минут через пятнадцать после начала, когда въедешь и проникнешься. Или просто смотришь их в каком-то особенном состоянии, не то что измененного сознания, но как-то особенно глубоко погружаешься что ли, удается лучше отвлечься от всевозможных обстоятельств, что остаются по ту сторону экрана. Словом, так бывает.
„Стоп-слово“ как раз из таких фильмов. Он как бы замыслен закрученным в смысле сюжета произведением, с градообразующим твистом в конце, но твист этот просекается сразу. То есть, его основное оружие не срабатывает. И в случае такого кино особенно важными, определяющими становятся другие вещи, актерская игра, обаятельность персонажей, динамичность повествования, умение вызывать зрительскую эмпатию, может быть, необычная форма изложения – что-то такое, что обычно дополняет сюжетные ходы.
В „Стоп-слове“ с дополнительными качествами порядок. За необычность изложения отвечает камерность – в фильме всего два персонажа, даже эпизодические максимум проходят на заднем плане один-единственный раз, чтобы показать, что в гостинице есть другие постояльцы. Место действия ограничено уже упоминавшейся гостиницей, еще жестче – всего одним её номером, где, собственно и встречаются персонажи Кристофера Эбботта и Маргарет Куэлли, чтобы сыграть в свою игру. Вдобавок ко всем дополнительным бонусам этого сюжетно проваленного фильма нужно сказать, что Маргарет Куэлли – красивая женщина, а Кристофер Эбботт – красивый мужчина, и если не эротическое, то эстетическое восхищение оба вызывают одной своей внешностью.
Персонаж Эбботта – сказочно богат, у него какие-то дикое количество миллионов, его умерший папа оставил ему в наследство сеть отелей, в которых тот и предпочитает жить. Персонажка Куэлли – девушка по вызову, специализирующаяся на роли доминатрикс (хотя, кажется, фактура актрисы не совсем к этому располагает, но много ли мы знаем про доминирование?). К тому же, персонаж Эбботта – непростой клиент (может себе это позволить), ему нравится самому писать детальные сценарии их сессий, и функции Куэлли сводятся только к произнесению слов и отыгрыванию персонажа.
Ну или такое впечатление хочет создать режиссёр в экспозиции. Чтобы затем несколько раз перевернуть его, протащить по земле за колесницей, как Ахилл – Гектора, растоптать сапогами от Баленсиаги и закончить тем самым твистом, который мы давно уже разгадали.
Как мне несколько раз рассказывали люди знающие или делающие вид, БДСМ (которому косвенно посвящен этот фильм) это не только и не столько пятьдесят оттенков серого, плётки по заднице и прищепки на соски, сколько психологический поединок, где дефолтно сабмиссивная сторона порой только прикидывается такой. В том смысле, что вся сабмиссивность этой стороны заключается единственно в том, что она (сторона) желает, чтобы ее победили, покорили и принудили – причем не обязательно к сексу, а просто делать ровно то, что хочет от неё (стороны) доминатор. Вот в эту-то примерно игру и играют персонажи „Стоп-слова“, перебрасываясь репликами (и не только), удивляя нас виртуозными поворотами их диалогов – даже если мы изначально уже догадались, куда оно всё движется.
Процесс иногда важнее результата.