Эстетическое восхищение и сюжетный провал: о чем фильм „Стоп-слово“?

Есть такие фильмы, когда почти сразу понятно, чем все закончится. Минут через пятнадцать после начала, когда въедешь и проникнешься. Или просто смотришь их в каком-то особенном состоянии, не то что измененного сознания, но как-то особенно глубоко погружаешься что ли, удается лучше отвлечься от всевозможных обстоятельств, что остаются по ту сторону экрана. Словом, так бывает.

„Стоп-слово“ как раз из таких фильмов. Он как бы замыслен закрученным в смысле сюжета произведением, с градообразующим твистом в конце, но твист этот просекается сразу. То есть, его основное оружие не срабатывает. И в случае такого кино особенно важными, определяющими становятся другие вещи, актерская игра, обаятельность персонажей, динамичность повествования, умение вызывать зрительскую эмпатию, может быть, необычная форма изложения – что-то такое, что обычно дополняет сюжетные ходы.

В „Стоп-слове“ с дополнительными качествами порядок. За необычность изложения отвечает камерность – в фильме всего два персонажа, даже эпизодические максимум проходят на заднем плане один-единственный раз, чтобы показать, что в гостинице есть другие постояльцы. Место действия ограничено уже упоминавшейся гостиницей, еще жестче – всего одним её номером, где, собственно и встречаются персонажи Кристофера Эбботта и Маргарет Куэлли, чтобы сыграть в свою игру. Вдобавок ко всем дополнительным бонусам этого сюжетно проваленного фильма нужно сказать, что Маргарет Куэлли – красивая женщина, а Кристофер Эбботт – красивый мужчина, и если не эротическое, то эстетическое восхищение оба вызывают одной своей внешностью.