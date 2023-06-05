В шаге от трагедии: в Латвии на соревнованиях копье чуть не попало в зрителей

Копье за пределы зачетного сектора бросил южноафриканский спортсмен Дуово Смит, он занял четвертое место в соревнованиях.

Организатор соревнований и бывший метатель копья Марцис Штробиндерс в разговоре с Латвийским радио заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного. В несчастном случае виноват сам спортсмен, хотя объяснить, как все произошло, Смит не смог, пишет Rus.delfi.lv.

По словам Штробиндерса, если бы соревнования проходили на большом легкоатлетическом стадионе, копье Смита приземлилось бы примерно на середине беговой дорожки. Организатор не ожидал такой ошибки от спортсмена, который метнул копье на 80 метров.

„Можно бросать за пределы сектора, я видел, на метр, еще [чуть больше]. Мы сегодня измерили - там было 17 метров за пределами сектора. Это немного неадекватно. Не знаю, что с ним случилось, но однозначно это ошибка и вина спортсмена. Он это тоже признал“, - сказал Штробиндерс.

На соревнованиях победил Гатис Чакшс - его бросок составил 79,04 метра.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.