Фирма Bolt повысила цены и взимаемую с водителей посредническую плату

Предприятие Bolt поставило в известность своих водителей, что с 2 июня повышает на 5% стоимость проезда на транспортных средствах всех категорий (за исключением Premium и XL). Таким образом, повышается стоимость посадки, километра пути, а также время ожидания. Средний доход водителя, как отметила фирма, увеличится.