05.06.2023, 11:07
Фирма Bolt повысила цены и взимаемую с водителей посредническую плату(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
С июня фирма Bolt, предоставляющая услуги аренды транспортных средств и таксоизвоза, повысила как стоимость поездки на такси для клиентов, так и размер посреднической платы, взимаемой с водителей такси, сообщает издание Delfi Forte.
Предприятие Bolt поставило в известность своих водителей, что с 2 июня повышает на 5% стоимость проезда на транспортных средствах всех категорий (за исключением Premium и XL). Таким образом, повышается стоимость посадки, километра пути, а также время ожидания. Средний доход водителя, как отметила фирма, увеличится.