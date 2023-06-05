Новости Эстонии
05.06.2023, 11:07

Фирма Bolt повысила цены и взимаемую с водителей посредническую плату

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Bolt
Bolt
ФОТО: TAAVI SEPP | Delfi Meedia

С июня фирма Bolt, предоставляющая услуги аренды транспортных средств и таксоизвоза, повысила как стоимость поездки на такси для клиентов, так и размер посреднической платы, взимаемой с водителей такси, сообщает издание Delfi Forte.

Предприятие Bolt поставило в известность своих водителей, что с 2 июня повышает на 5% стоимость проезда на транспортных средствах всех категорий (за исключением Premium и XL). Таким образом, повышается стоимость посадки, километра пути, а также время ожидания. Средний доход водителя, как отметила фирма, увеличится.

Новые цены:

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