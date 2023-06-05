Гастроэнтеролог: летом употребление алкоголя достигает максимума за год. Как пить, чтобы снизить риск для здоровья?
Наступило лето, и сезон вечеринок на свежем воздухе в самом разгаре. Именно в эту пору, по заявлению специалистов, наблюдается больше обращений к гастроэнтерологу с нарушением функций печени, изжогой, признаками гастрита, учащаются госпитализации с острым алкогольным панкреатитом. Чем опасен алкоголь летом? С какими симптомами обращаются к гастроэнтерологу и как снизить риск развития проблем со здоровьем? Рассказывает RusDelfi гастроэнтеролог Восточно-Таллинской центральной больницы, руководитель клиники Med4U Анастасия Недбальская.
Для многих выезд на природу неотделим от употребления спиртных напитков, отмечает Анастасия Недбальская. „Алкоголь вреден для здоровья — мы все это знаем. Тем не менее, мы не всегда принимаем это во внимание, — рассказывает специалист. — Официальная статистика говорит о том, что употребление алкоголя летом достигает максимума за год, если не считать предновогодних корпоративов и праздников“.
Употребление алкогольных напитков в жару только усилит нагрузки на организм, что приведет к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний, рассказывает гастроэнтеролог.