Гастроэнтеролог: летом употребление алкоголя достигает максимума за год. Как пить, чтобы снизить риск для здоровья?

Для многих выезд на природу неотделим от употребления спиртных напитков, отмечает Анастасия Недбальская. „Алкоголь вреден для здоровья — мы все это знаем. Тем не менее, мы не всегда принимаем это во внимание, — рассказывает специалист. — Официальная статистика говорит о том, что употребление алкоголя летом достигает максимума за год, если не считать предновогодних корпоративов и праздников“.