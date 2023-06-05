Подросток умер после удара в голову на турнире по ММА

Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил в телеграм-канале, что 16-летний подросток из Архаринского округа получил удар в голову и позже скончался в реанимации. Открытый Кубок спортклуба „Родина“ по ММА проводился региональным отделением соответствующей федерации, сообщает РБК.



„Были соблюдены все необходимые юридические процедуры: положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников (31). Одно но… согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16–17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них“, — написал Мелюков.



Как пишет „Амурская правда“ со ссылкой на главу Архаринского округа Татьяну Шутрину, погибший подросток учился в колледже в Благовещенске и занимался ММА не больше года, а на турнире выступал как новичок.