На Суур-Сыямяэ ведутся работы по очистке территории после масштабного пожара

Руководитель Харьюмааского бюро Департамента окружающей среды Тармо Техва сказал, что департамент согласовал с компанией, владеющей центром сбора опасных отходов, первоначальный план по очистке загрязнения окружающей среды, и компания уже приступила к работе.

„Компания должна устранить риск экологического ущерба, вызванного пожаром. Например, они должны очистить канавы в непосредственной близости от предприятия от загрязненной воды, которую использовали для тушения пожара, и обеспечить сбор и обработку не отвечающей требованиям безопасности воды, которая попала в окружающую среду через ливневую канализацию“, - сказал Техва.

Компания также должна будет определить влияние загрязнения на грунтовые воды и периодически анализировать не соответствующую требованиям воду в ливневой канализации польдера Мыйгу. „На заключительном этапе работ компания должна предоставить департаменту результаты исследования загрязнения и экспертное заключение о степени загрязнения, а также взять пробы почвы и провести последующий мониторинг. Работы, безусловно, займут определенное время и будут продолжаться в течение летних месяцев“, - пояснил Тева.

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