ВИДЕО | Мотоциклист погиб после столкновения с участником Ironman в Гамбурге

Водитель мотоцикла, который перевозил видеооператора на чемпионате Европы серии Ironman в Гамбурге (Германия), погиб в результате столкновения с одним из участников, сообщает Reuters.



Мотоциклист и триатлонист на велосипеде столкнулись на узком участке с трассы, 70-летний водитель мотоцикла скончался на месте, оператора и 26-летнего спортсмена, получившего серьезные травмы, госпитализировали.

Отмечается, что эпизод попал в трансляцию, телеканал ARD ее прервал. Гонку приостановили, но вскоре возобновили с небольшим изменением маршрута.

Победителем соревнований в Гамбурге стал действующий чемпион француз Дени Шевро.



Ironman — серия соревнований по триатлону, в рамках которой участники проплывают 3,9 км, едут на велосипеде по шоссе 180,2 км и бегут марафон (42,2 км).

Источник: „РБК Спорт“



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