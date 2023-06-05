ВИДЕО | Легендарный Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в 41 год
Нападающий итальянского футбольного клуба „Милан“ Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 41 года.
41-летний швед сообщил об этом после матча Серии А „Милан“ – „Верона“ (3:1).
„Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на „Сан-Сиро“... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье.
Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.
Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами“, – сказал форвард „Милана“.
Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо „Милана“, он выступал за „Мальме“, „Аякс“, „Ювентус“, „Интер“, „Барселону“, „ПСЖ“, „Манчестер Юнайтед“, „Лос-Анджелес Гэлакси“.
Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.
За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с „Аяксом“, 2 с „Ювентусом“ (эти титулы были аннулированы вследствие „кальчополи“), 5 с „Интером“, 5 с „Барселоной“, 3 с „Миланом“, 12 с „ПСЖ“, 3 с „Манчестер Юнайтед“.
Источник: „sports.ru“
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