ВИДЕО | Эстония построила в Украине при детском садике первое современное бомбоубежище

Руководитель проекта ESTDEV по восстановлению Украины Тармо Неэдо обращает внимание, что Эстония построила при детском садике бомбоубежище.

„Первое эстонское бомбоубежище, которое соответствует всем требованиям, не в Эстонии, а в Украине“, - обращает внимание Неэдо.

„Полностью готовое убежище, где кровати, стулья. А поскольку это детский сад, и если понадобится идти в укрытие, то здесь есть и игрушки для детей“, - продолжает Неэдо. В убежище также установлен туалет для людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Также в нем установлены два механических мотора, которые приводят в действие вентиляцию, если она отключится от электропитания.

Мэр города Овруч Иван Коруд говорит, что это первый детский сад построенный за последние 40 лет. „Это, пожалуй, первый садик такого формата у нас в громаде и в нашей Украине“, - говорит он.

По его словам, наличие нового детского сада с бомбоубежищем, бесценный подарок от Эстонии в условиях, когда Россия продолжает активно обстреливать Украину. „Чтобы вы понимали - в первые дни войны был разрушено более 38 многоэтажных домов. Были разрушены 198 домов частного характера.

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко благодарит Эстонию за помощь.

„Мы очень рады, благодарны эстонскому народу за ту помощь, которую он нам оказывает в борьбе с российской агрессией. И военную. Мы знаем, что больше 2% своего ВВП Эстония нам передала. Если бы так большие страны так действовали, то нам было бы легче“, - отмечает он.

По его словам, уже сейчас Украина пытается восстанавливать экономику и социальную инфраструктуру, которая разрушена в результате агрессии России. „И, конечно, это очень символично, что начали восстановление с вопроса инфраструктуры для детей: школы, садики. Это очень важно! Россия очень много уничтожила этой инфраструктуры. Поэтому мы очень благодарны эстонскому правительству, эстонскому народу за эту поддержку. Будем дальше работать над укреплением наших двухсторонних отношений, и строить вместе с Эстонией все новые и новые объекты“, - говорит Корниенко.