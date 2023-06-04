ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (466-й день) | Обстрелы приграничных территорий России продолжаются

В Минобороны РФ заявили, что атака диверсантов на Белгородскую область была отбита. „4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ РФ выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел“, — говорится в сообщении.

Пригожин рассказал, что уладил конфликт с чеченскими властями. Он добавил, что если бы вдруг произошла „разборки“ между „Ахматом“ и ЧВК „Вагнер“, то „победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много“.

Белгородский губернатор согласился встретиться с бойцами РДК Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на предложение „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) и Легиона „Свобода России“ обменять пленных на разговор с ним. Он согласен встретиться с бойцами, если пленные до сих пор живы.

Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО Об этом заявил генсек Альянса Столтенберг после переговоров с Эрдоганом.