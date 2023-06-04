В Варшаве прошла крупнейшая с 1989 года акция протеста

В Варшаве сотни тысяч человек вышли в воскресенье, 4 июня, на демонстрацию против курса правящей правой партии „Закон и справедливость“ (PiS). По словам организаторов, городская администрация оценила число участников в полмиллиона человек, что сделало демонстрацию крупнейшей акцией с момента падения коммунистического строя в 1989 году.

Марш приурочен к годовщине проведения в Польше 4 июня 1989 года первых частично свободных парламентских выборов. Как отмечает Gazeta Wyborcza, многие участники добирались до столицы из других городов - для участия в акции в Варшаву прибыли более 1000 автобусов со всей страны.

К маршу призвал лидер крупнейшей оппозиционной партии „Гражданская платформа“ (ГП), бывший председатель Совета ЕС и нынешний лидер польской оппозиции Дональд Туск. Его призыв поддержали лидеры остальных оппозиционных партий страны. В акции также принял участие экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

Люди вышли на демонстрацию „против дорогой жизни, мошенничества и лжи, а также за демократию, свободные выборы и Евросоюз“, заявили организаторы. Демонстранты несли плакаты с надписями „Хватит“ и „Нет авторитарной Польше„.

Парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2023 года.