ФОТО | „Русский военный Навальный, сиди...“: на митинге в поддержку Навального не обошлось без конфликта

„Пиком напряженности в этом тихом собрании была девушка с плакатом в руках. Точнее их было трое - две девушки и парень, - рассказывает очевидец событий. - Суть плаката была в том, что они против Навального. Они также и против войны, но Навальный им не нравится из-за некоторых его высказываний (например, его фраза: „Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?“). Вокруг них начали собираться люди. Финалом стало то, что у девушки выпал телефон из руки - кто-то ее задел или толкнул, кажется. В итоге ребята ушли, оставив плакат против Навального в парке. Сторонники политика выбросили его в мусорное ведро“.