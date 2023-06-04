ФОТО | „Русский военный Навальный, сиди...“: на митинге в поддержку Навального не обошлось без конфликта(31)
Очевидцы сообщили RusDelfi, что на митинге в поддержку Навального произошел конфликт между сторонниками Навального и теми, кто его критикует.
В частности, на мероприятие пришла девушка, которая держала в руках плакат с надписью „русский военный Навальный, сиди на**й“. Это вызвало конфликт. В итоге плакат девушки оказался в мусорном ведре.
„Пиком напряженности в этом тихом собрании была девушка с плакатом в руках. Точнее их было трое - две девушки и парень, - рассказывает очевидец событий. - Суть плаката была в том, что они против Навального. Они также и против войны, но Навальный им не нравится из-за некоторых его высказываний (например, его фраза: „Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?“). Вокруг них начали собираться люди. Финалом стало то, что у девушки выпал телефон из руки - кто-то ее задел или толкнул, кажется. В итоге ребята ушли, оставив плакат против Навального в парке. Сторонники политика выбросили его в мусорное ведро“.
По словам молодого человека, в основном, люди на митинге были достаточно взрослые - старше 25 лет. Закончилось все тем, что кто-то играл на гитаре, а организаторы собирали открытки Навальному.
В день рождения Алексея Навального сторонники политика выходят на уличные акции. Чтобы поддержать политика в Таллинне в 15.00 в Таммсааре парке прошел митинг под названием „Ты не один!“. Организаторы - группа „Россияне против войны“.