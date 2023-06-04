Дождались! Синоптики обещают, что на следующей неделе будет теплее

„Высокое давление снова демонстрирует признаки усиления. Но с севера на Эстонию приблизится область низкого давления, из-за чего местами пройдут проливные дожди, возможны грозы, - отметил он - Несмотря на локальные проливные дожди, можно ожидать довольно сухую неделю“.

В недельном прогнозе метеослужбы говорится, что к понедельнику над Балтийским морем сформируется высокое давление, а в северных регионах России сохранится низкое давление. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов, во внутренних районах континента местами опустится до 0 градусов, днем ​​от 15 до 18 градусов, на побережье будет прохладнее.

Во вторник вечером будет без осадков, только в северной части Эстонии можно будет наблюдать отдельные перистые облака. Днем со стороны моря приблизится область низкого давления, но ливневые дожди достигнут лишь нескольких мест. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, в прибрежных районах западной Эстонии до 11 градусов, днем ​​от 18 до 23 градусов.

В среду зона пониженного давления с кратковременными ливневыми дождями сместится. Ветер поменяется с западного на северо-западный и северный и ​​усилится днем. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов, днем ​​станет прохладнее, а показания термометров будут колебаться от 12 до 18 градусов.