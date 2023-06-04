Лаури Ляэнеметс: от нового экономического роста должны выиграть все жители Эстонии

По мнению Ляэнеметса, сегодняшнее состояние государственного бюджета говорит о банкротстве правого мировоззрения – путь увеличения расходов государства без одновременного увеличения доходов привел страну в тупик.



„В СМИ много раз звучало, что у нынешнего правительства нет экономической программы, и коалиция занимается лишь налоговыми вопросами. Если посмотреть на это с мировоззренческой точки зрения, то можно сказать, что экономическая политика правых партий зачастую действительно ограничивается налоговой политикой и единичными мерами поддержки“, – отметил лидер социал-демократов.



Ляэнеметс также сказал, что повышение налога с оборота не было первым предпочтением социал-демократов. „Мы отлично знаем, что одними лишь налоговыми изменениями государственные финансы невозможно привести в порядок. Для этого социал-демократы внесли в программу действий правительства целый ряд важных и конкретных пунктов, нацеленных на достижение равновесия госбюджета“, – подчеркнул председатель партии.



По инициативе социал-демократов одним из приоритетов правительства стало региональное развитие.



„Запланированные меры во многом направлены как раз на укрепление регионов. Помимо этого, рост минимальной зарплаты подтолкнет предпринимателей к созданию большей добавочной стоимости. Увеличение же финансирования науки и высшего образования будет означать появление более „умных“ рабочих мест и предприятий“, – отметил Ляэнеметс.



Социал-демократы считают, что зеленый поворот и предусмотренные для него сотни миллионов евро создают для Эстонии экспортные преимущества на внешних рынках.



„Активные шаги в направлении более дешевой и чистой возобновляемой энергии снижают энергетические риски предприятий. Превращение нашей экономики в экономику замкнутого цикла обеспечит нашим предприятиям и в будущем доступ к успешным рынкам, на которых зеленый след при производстве измеряется всё чаще“, – сказал он.



Председатель партии также подчеркнул, что дотации предпринимателям являются не простой раздачей денег, а закладкой фундамента нового экономического роста.



„Использование потенциала регионов важно для того, чтобы уровень жизни повышался во всех уголках нашей страны. Благодаря этому Эстония будет более сплоченной, сильной и активной на международной арене“, – отметил Лаури Ляэнеметс.