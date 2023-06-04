В Эмайыги утонул иностранец. Спасатели достали его тело из реки

Руководитель тартуского отделения полиции Роланд Круус сказал Delfi, что благодаря записям камер видеонаблюдения удалось установить, что в ночь на субботу в 3:40 утра мужчина шел по туннелю возле моста Раху, в один момент повис на металлическом заборе и упал в воду. „Затем видно, как мужчина пытался доплыть до берега, а в этот момент с другой стороны двигался катер, с которого мужчине сбросили спасательный круг. Однако круг не долетел до него, затем катер приблизился к мужчине, который уже скрылся под водой“.

О происшествии сразу же сообщили очевидцы в Центр тревоги, и спасатели начали поиски на реке, где в последний раз видели мужчину, но, к сожалению, поиски не дали результатов. „Вчера пограничники кордона Муствеэ искали мужчину на реке с полицейским катером и гидролокатором, также привлекались волонтеры. Сегодня мы снова ищем мужчину в реке, — сказал Круус.

Личность мужчины до сих пор не установлена. Предполагается, что это мог быть иностранец, который пропал в ту ночь в Тарту. Друзья сообщили, что им неизвестно о его местоположении, так как он не вернулся в отель ночью. Позже полиция уточнила, что погиб иностранец, которого искали друзья.