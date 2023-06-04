Кая Каллас в Сингапуре: НАТО существует не для того, чтобы угрожать России

В своем выступлении премьер-министр Кайя Каллас отметила, что безопасность Азии и Евро-Атлантического региона четко взаимосвязаны. „Агрессия постоянного члена Совета Безопасности ООН против своего соседа - это угроза с глобальным влиянием. Поэтому агрессия России против Украины - это не только европейский вопрос или региональный конфликт“, - подчеркнула Каллас.

„Россия стремится уничтожить еще одно государство-член ООН. Россия подвергает всех нас испытанию, чтобы выяснить, допустимо ли в 21 веке вторжение и колонизация другого суверенного государства. В Украине на карту поставлены фундаментальные принципы Устава ООН и международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государств“, - пояснила Каллас. Премьер-министр добавила, что Россия не хочет признавать роль малых государств в мировой политике и не желает признавать их независимость и право на принятие решений. „Все мы должны помешать России реализовать свое империалистическое мировоззрение, иначе мы все проснемся в гораздо более опасном мире“, - сказала Каллас.

На Генеральной Ассамблее ООН международное сообщество четко осудило агрессию России. 141 государство-член самым решительным образом осудили агрессию России против Украины и призвали Россию к полному и безоговорочному выводу войск из Украины. По словам премьер-министра Каллас, это показывает, что для большинства стран мира международное право и Устав ООН являются первой линией обороны в защите своего суверенитета и территориальной целостности. „Президент Леннарт Мери также подчеркнул, что международное право - это ядерное оружие малых государств. Меня воодушевляет поддержка Индией и странами Тихоокеанского региона международного права и Устава ООН. Я также выражаю благодарность Сингапуру за его твердую поддержку Украины и очень принципиальное и четкое осуждение российской агрессии“, - сказала Каллас в своей речи.